Hamza Dağ, CHP ve Cumhuriyet gazetesini bombaladı! Omurgasızlar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" ihalesine 13 Ocak 2021 tarihinde çıktığı, 17 Şubat 2021 tarihinde ise ihalenin sonuçlanarak Giresun'dan bir şirkete ihalenin verildiği, ihalenin ise 238 bin 500 lira olduğu ortaya çıkmıştı. İhale şartnamesinde ise Enver Aysever şartı konulmuştu. 238 bin 500 liralık ihale ortaya çıkınca sosyal medyadan büyük tepki toplamış, Soyer ihaleyi iptal ettiğini açıklamış, Aysever'e verilecek ücretin ise 90 bin liraya indirildiği açıklanmıştı. Gelişmelerin ardından Aysever Cumhuriyet gazetesindeki yazılarına son verilmişti.

ENVER AYSEVER TUNÇ SOYER'E DAVA AÇTI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan ihale skandalıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 13 Ocak 2021 tarihinde açtığı Okur-Yazarlık Atölyesinin ihale şartlarından biri Enver Aysever ile çalışma zorunluluğudur. Kişiye özel bu ihalenin duyulmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmiştir. Enver Aysever'de, Tunç Soyer'i eleştirince Cumhuriyet Gazetesi derhal Aysever'in işine son vermiştir. Bunun üzerine de Enver Aysever itibarının zedelendiğini düşünerek Tunç Soyer'e dava açtı" ifadelerini kullandı.

"BU HADİSE MEDYA-CHP İLİŞKİLERİ VE CHP'NİN İHALE YÖNTEMİ AÇISINDAN İBRET VERİCİDİR"

Dağ, "Bu hadise, medya-CHP ilişkileri ve CHP'nin ihale yöntemi açısından ibret vericidir. Kendi yandaşlarına ihale vermek için pervasızca hareket etmekten sakınmayan, deşifre olunca basın özgürlüğünü hiçe sayıp basın mensubunun işine son veren anlayış bir kez daha görülmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURİYET'İN TUTUMU GÜÇ VE PARA KARŞISINDA NE KADAR OMURGASIZ OLDUKLARINI GÖSTERDİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ Cumhuriyet Gazetesi ile CHP'li belediyeler arasındaki ilişkinin değerlendirmesini de yaptı. Dağ, Twitter hesabından "Cumhuriyet Gazetesi'nin tutumu ise güç ve para karşısında ne kadar omurgasız olduklarını yine gözler önüne sermiştir. CHP'li belediyeler vatandaşa hizmet götürmek yerine besledikleri medya aracılığı ile bir propaganda düzeni oluşturmaya çalışmaktadır" dedi.