Hediyelik eşya dükkanında yangın

İstanbul Bayrampaşa'da beş katlı bir binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'ne bağlı İnönü Caddesi üzerinde bulunan beş katlı binanın giriş katındaki iş yerinde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının, hediyelik eşya dükkanının deposunda çıktığı öğrenildi. İş yerinden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bayrampaşa, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçelerinden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekipler, bir saat süren müdahalelerin ardından alevleri söndürmeyi başardı.

CAN KAYBI VE YARALI YOK



Meydana gelen olayda ölü ve yaralının bulunmadığı, iş yerinin deposuda ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi Alevlerin yükseldiği deponun üst katında yaşadığını belirten Nasır Yaz "Pencereden dumanlar yükseldiğini gördük. Eşimle hemen dışarı çıktık. Apartmanın içi simsiyah olmuştu. Altımızdaki iş yerinde çıkmış yangın. Sigortadan kaynaklandığını söylüyorlar. Depo bayağı bi yanmış ama diğer katlarda fazla bir hasar yok. Sadece duman sebebiyle is olmuş" diye konuştu.