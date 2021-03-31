İBB'nin ulaşım rezaleti! Vatandaş isyan etti...

"SEFERLER YETERLİ OLSA BU KADAR KALABALIK OLMAZ"



Her gün ayakta yolculuk yaptığını söyleyen Müslüm Sönmez, "Çok kalabalık çok. Aşırı bir kalabalık. Ne oturması ayağımı zor sokuyorum. Her gün Avcılar'dan biniyorum. Metrobüs ve tramvay. Geliş gidiş her gün durum aynı.