Mersin’de korkunç kaza! Baba ile oğlu can verdi!

Diğer aracın sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtaki Yılmaz Dal ve oğlu Ahmet Dal'ı sıkıştıkları yerden çıkardı.