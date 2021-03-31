Dr. Faruk Özlü, 2 yılını değerlendirdi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'de görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile 2 yıllık görev süresini değerlendirdi. Prof.Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Özlü'ye, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Basın mensuplarının da hazır bulunduğu 2. yıl değerlendirme toplantısında Başkan Özlü tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projelerini sunum eşliğinde anlattı.

"2 YILDIR GELİRİMİZ GİDERİMİZDEN FAZLA"

Yerel seçimlere 'Düzce Bizim Evimiz' sloganıyla hazırlandıklarını belirterek Faruk Özlü, ilk olarak göreve geldikleri andan itibaren başlattıkları Mali Kaynak Yönetimi konusuna değindi. Başkan Özlü, "2006'dan itibaren belediyenin gelirleri giderlerinden az olmuştur. Görevi devraldıktan sonra harcamaları disipline ettik ve gelirlerimizi arttırmaya çalıştık. Bunlar bizim için çok önemliydi. Esnaflarımız başta olmak üzere piyasaya olan borçlarımızı ödedik ve yapılandırdık. Şu an Düzce Belediyesinin kapıda bekleyen alacaklısı yok. 2019 yılında 17,6 milyon, 2020 yılında ise 22 milyon TL artı verdik. Son 2 yıldır gelirlerimiz, giderlerimizden fazla. Bu parayla da borçlarımızı ödüyoruz. Pozitif bir gelir-gider dengesi sağladığımızı söylemeliyim" dedi.

"ÇÖPTEN GÜBRE ÜRETECEĞİZ"

Katı Atık Yönetimi konusunda uzun zamandır sürdürülen çalışmalar sonunda mutlu sona ulaşıldığını ifade eden Başkan Özlü, "Tesis şu an üretimde ama çalışmalar daha bitmedi. Çevresinde peyzaj düzenlemeleri yapacağız. Bir sera oluşturacağız. Tesisten ilk çıkan posalar TÜBİTAK'ta analiz edildi. İlk sonuçlar çok güzel çıktı. Düzce'nin çöpü organik. Biz buradan gübre üretimi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda kalorifik değeri yüksek atıklardan çimento fabrikalarının yakıt ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Tesisi bugün sizlerle gezeceğiz. Sizlerde daha yakından görme imkânına sahip olacaksınız" diye konuştu.

DÜZCE'YE HAS ULAŞIM SİSTEMİ

Düzce'ye has bir ulaşım sistemi geliştirdiklerini ve bu kapsamda aynı gün hem araçları hem şoförleri hem de kart sistemini değiştirdiklerini belirterek sunumuna devam eden Başkan Dr. Faruk Özlü, "114 araç aldık. Toplu taşıma araçlarımızın tamamını yeniledik. İşletme maliyetlerimiz yarı yarıya azaldı. Temel olan kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıdır. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz" diyerek, Millet bahçesi 1 ve Millet Bahçesi 2 projelerine yönelik de değerlendirmede bulunan Özlü, "34 ve 72 dönüm olmak üzere 2 millet bahçesi yapıyoruz. Kamuoyunda dolaşan bazı söylemler var. Onlara ithafen söylemek isterim ki; inşaat bitmeden 'betonlaştırıyorlar' şeklinde yaklaşımlar doğru değil. Burayı TOKİ yapıyor. Kendi yönetmelikleri doğrultusunda yapılaşma izni veriliyor. Hali hazırdaki yapılaşma limitlerin altındadır. Hepsi yasaldır. İnşallah Mayıs ayında bitireceğiz" şeklinde konuştu.

İÇME SUYU ALT YAPISINA YÖNELİK 2 DEV PROJE

İçme suyu altyapısına yönelik de 2 büyük proje çalışması içerisinde olduklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şunları söyledi;

"Düzce'nin 50 yıllık içme suyu sorununu çözecek projeler yapıyoruz. Bıçkıderesi Büyükaçma bölgesine büyük bir regülatör yapıyoruz. Ana isale hattı 6,7 kilometrelik alanı değiştireceğiz. Yaklaşık maliyeti 140 milyon TL. Bu sene ihalesi yapılacak. Çelik borular kullanacağız. Gürcüasar deresine de bir baraj yapıyoruz. Bahçeşehir bölgemize de oradan su vereceğiz.

Bir de, iki kilometrelik depo-şebeke projemiz var. 30 bin m³/gün kapasiteli depo yapıyoruz. Mahallelerin girişi ve çıkışına vana yapacağız. Kaba maliyetleri ortaya çıktı. Projesi bitti. Yurt dışı kaynaklı proje destekleriyle yapacağız. Bu sene başlıyoruz inşallah. En az 5-6 yıl sürecek proje de mahalle bazlı ilerleyeceğiz." dedi .Özlü, Düzce'de yapılan diğer proje ve çalışmaları da uzun bir süre anlattıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.