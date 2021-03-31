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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bahçeli AYM'nin iade kararını böyle değerlendirdi: HDP zaman kazanmıştır
Giriş Tarihi: 31.3.2021 17:00 Son Güncelleme: 31.3.2021 17:13

SON DAKİKA: Bahçeli AYM'nin iade kararını böyle değerlendirdi: zaman kazanmıştır

SON DAKİKA: Bahçeli AYM'nin iade kararını böyle değerlendirdi: HDP zaman kazanmıştır

Son dakika haberine göre MHP Lideri Devlet Bahçeli AYM'nin 'yle ilgil kararını değerlendirdi. Bahçeli "HDP usul eksikliği bahanesiyle zaman kazanmıştır" dedi.

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli AYM'nin HDP'yle ilgil kararını değerlendirdi. Bahçeli "HDP usul eksikliği bahanesiyle zaman kazanmıştır" dedi.

HDP'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasa Mahkemesine gönderilen iddianame, dosyadaki usul eksikliklerinin giderilmesi için AYM Genel Kurul üyeleri tarafından geri Yargıtay'a gönderildi. Raportörün hazırladığı raporda usul eksiklikleri ve hayatını kaybeden HDP'liye de siyasi yasak isteme gibi hatalar bulunmuştu. Eksikliklerin giderilmesinin ardından kapatma davasıyla ilgili iddianame yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gelecek.

"USÜLDEN DEĞİL ESASTAN DA İLERİ ZARAR VERMİŞTİR"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilgili açıklamalada bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir."

"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili maddeleri uyarınca hakkında temelli kapatılma talebi yapılan HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır."

Son dakika: AYM'den HDP iddianemesi ile ilgili karar: Usülden reddedildi...

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SON DAKİKA: Bahçeli AYM'nin iade kararını böyle değerlendirdi: HDP zaman kazanmıştır
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