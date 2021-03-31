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Giriş Tarihi: 31.3.2021 15:02 Son Güncelleme: 31.3.2021 15:11

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

’ne canlı bağlantı ile katılan Başkan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne video konferans ile katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı tehlikeler Türk Konseyi gibi konseylerin önemini gösteriyor. Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu 6 kez bir araya geldi. Kardeşlik hukukumuza uygun şekilde hareket etmekteyiz. Aziz kardeşim İlham Aliyev nezdinde Dağlık Karabağ'daki zaferleri için Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. 44 günlük destansı mücadele ile Karabağ anavatan ile kucaklaşmıştır.

Karabağ bölgesinde 63 camiden 61'i yakılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. Hiçbir zaman Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Kısa zaman yıl dönümünü tekrar andık. Katledilen on binlerce kardeşimizi ben rahmet ile yad ediyorum. Tüm imkanlarımız ile Azerbaycan'ın yanında olmamız önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle muhacir kardeşlerimizin topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum.

Ramazan Bayramı'ndan sonra Suşa'yı ziyaret etmek suretiyle inşallah yeni bir bayram yaşayalım.

Kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı yüksektir. Konseyimizin uzun vadeli hedefleri ve vizyonunu ortaya koymak için hazırlanan belgeleri inceliyoruz. Vizyon belgesine ilişkin çalışmanın tüm üyelerin imzaların alınması sonrası ülkemizdeki zirvede kabul edilmesinden memnuniyet duyacağız.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
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