Son dakika: Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması: İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edildi

"10 GÜN İÇİNDE BİONTECH AŞISI SAYI 4,5 MİLYON DOZA ULAŞACAK"



"Aşı tedariki sürecini toplum yakından izliyor. Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız."



"2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır."



"Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz."



"Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşımızın yanı sıra, başka inaktif aşıların da gönüllüler üzerinde çalışmaları sürmektedir. İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır."

"BURUN SPREYİ ŞEKLİNDE UYGULANACAK AŞININ FAZ 1 ÇALIŞMALARINA BAŞLAMAK ÜZEREYİZ"



"Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB'in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir COVID aşısı olacaktır."



"HEDEFİMİZ, AŞIYLA TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI"

"Yükün bu aşamadaki büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, milletimizin salgınla mücadelede dayanıklılığını, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır."