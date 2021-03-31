SON DAKİKA: Çakarlı maganda Muhammed Enes Uysal şimdi yandı! İstanbul'da terör estirmişti!

"MUHAMMED ENES DADAŞ ARAS'I BIÇAKLADI"





Duruşmada dinlenen tanık Sinan Güngör, şunları söyledi: "Minibüs süratli bir şekilde geçti. Çakarları vardı. Ben ilk etapta polis arabası veya bir makam arabası zannettim. Ben her iki tarafı da tanımıyorum. Olay nedeniyle isimlerini öğrendim. Dadaş Aras kamyonetinde oturmuştu. Muhammed Enes Uysal da onun kamyonetinin yanında tehditkar ve hakaretli bir şekilde konuşarak müştekiden cep telefonuna almış olduğu görüntüleri silmesini sövlüyordu. Müşteki de silmeyecegini, çakar takmasının doğru olmadığını dolayısıyla görüntüleri polise vereceğini söylüyordu. Sanık müştekinin araçtan inmesini söylüyordu. Daha sonraki aşamada müşteki kamyonetin sağ kapısından aşağı indi. Çakarlı olan minibüsün görüntüsünü çekmeye başladı, sanık yine görüntüyü silmesini söylüyordu. Alaylı bir tavır içerisinde konuşma yapıyordu. Tehdit ve küfür savuruyordu. Bu süreçte sanık, iki üç kez müştekinin boğazına yapışmış müşteki de onu iteklemişti. Müşteki kendi aracına yöneldiğinde sanık, sağ belinden çıkarmış olduğu 25-30 cm uzunluğunda bir bıçak çekti. Ben bağırarak müştekiyi uyardım. Müşteki döndüğünde sanık ilk darbeyi arkadan vurdu. Akabinde müştekiyi tekrardan bıçakladı. Müşteki yere düştüğünde sanık üstüne abanarak bıçaklamaya devam etti. Ben de benimle birlikte hareket eden başka şahıs, sanığı durdurmaya çalışıyorduk ancak sanık bizi de yaklaştırmıyordu. Hakaretlerini bize de yöneltiyordu. Bu arada müşteki sanığın altından kurtuldu. Ben hemen arkadaki kullanmış olduğum araca gitmesini söyledim. Sanık gelip yine görüntüleri silmesini söyledi. Müşteki o sırada kendinden geçmiş gibiydi. Müştekiyi alıp hastaneye götürdüm."