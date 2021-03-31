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Giriş Tarihi: 31.3.2021 13:35 Son Güncelleme: 31.3.2021 13:40

Son dakika: Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda 2 sığınak yerle bir edildi!

DHA
Son dakika: Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda 2 sığınak yerle bir edildi!

Son dakika haberler: ’de, terör örgütü ’ya bir darbe daha vuruldu. Son dakika bilgisine göre; 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu kapsamında teröristlere ait olduğu tespit edilen 2 sığınak yerle bir edildi.

Son dakika haber: Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma ve polis ekipleri ile güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personelin katıldığı, terör örgütlerine yönelik 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor.

Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak, tespit edildi. Sığınaklardaki aramada, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

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Son dakika: Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda 2 sığınak yerle bir edildi!
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