Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti. 2016'da yaptığı sosyal medya yaptığı paylaşım sonrasında "örgüt propagandası yapmak" suçundan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı