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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı
Giriş Tarihi: 31.3.2021 10:16 Son Güncelleme: 31.3.2021 10:52

haberi: 'nden flaş '' kararı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı

haberi: , HDP'li 'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti. 2016'da yaptığı sosyal medya yaptığı paylaşım sonrasında "örgüt propagandası yapmak" suçundan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı

KARARIN İPTALİ İÇİN AYM'YE BAŞVURMUŞTU

Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülme işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesine başvurdu. Gergerlioğlu'nun verdiği dilekçeyi değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için yaptığı başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

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Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı
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