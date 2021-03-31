Son dakika haberi | Bakan Soylu duyurdu: Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını bildirdi.

ANALİZ SONUCU TESPİT EDİLDİ

Bakan Soylu Twitter'dan, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer. " dedi.