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Giriş Tarihi: 31.3.2021 20:14 Son Güncelleme: 31.3.2021 20:20

SON DAKİKA HABERi: duyurdu: 'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

AA
SON DAKİKA HABERi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

: Jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu terör örgütü 'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021'de tesli olan terörist sayısı 39'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.

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SON DAKİKA HABERi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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