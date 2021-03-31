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Giriş Tarihi: 31.3.2021 20:25 Son Güncelleme: 31.3.2021 20:33

SON DAKİKA HABERİ: 31 Mart Covid-19 verilerini açıkladı! İşte koronavirüste son durum

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 31 Mart Covid-19 verilerini açıkladı! İşte koronavirüste son durum

Son dakika haberi: Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, mutasyon oranının artması da, virüsün yayılma süresini artırdı. 'de de açıklanan risk haritasına göre, 58 ilimiz çok yüksek seviyede. Alınan yeni tedbirlerle, virüsün önüne geçmeye çalışılırken, da 31 Mart koronavirüs verilerini son dakika olarak açıkladı. İşte Koronavirüs tablosunda son durum.

Koronavirüsün mutasyona uğraması, virüsün yayılma hızını da artırdı. Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüste, vaka sayısı 30 binli rakamlara ulaştı. Sağlık Bakanlığı milyonlarca vatandaşın merakla beklediği koronavirüs tablosunu son dakika olarak açıkladı.

31 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ



Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1376 oldu.
Son 24 saatte 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, vefat sayısı 31 bin 385, ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 31 Mart Covid-19 verilerini açıkladı! İşte koronavirüste son durum
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