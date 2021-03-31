Son dakika: RTÜK'ten Halk TV ve TELE 1'e idari para cezası

Üst Kurul, Özlem Gürses ile "Kayda Geçsin" programına katılan yorumcu Murat Ağırel'in, "Parsel Parsel" isimli kitabıyla ilgili konuşurken, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin ortaya attığı iddiaları da gündemine aldı.

ERBAKAN HAKKINDA İFADELER

Programın, "FETÖ'nün siyasi ayağı ve destekleyicisi olma, belediyede çeşitli yolsuzluklar yapma" gibi yargıyı ilgilendiren son derece ciddi iddiaların dile getirilmesine aracılık ettiğini tespit eden RTÜK, yargının görev alanına dair hüküm veren iddiaları "yayın ilkesi ihlali" olarak değerlendirdi. RTÜK, bu ihlalden dolayı yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK, HALK TV'deki "İki Yorum" programında Levent Gültekin'in, toplumda itibar görmüş eski Başbakan Necmettin Erbakan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle de kanala idari para cezası uyguladı.