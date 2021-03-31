Türkiye’nın yapay zekâlı ilk savaş uçağı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, SAHA İstanbul tarafından savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel hazırlanan Yöneticilik Gelişim Programı'nda (SAHA MBA) yürüttükleri projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirketin 3 uçak, 6 helikopter, 2 insansız hava aracı ve hedef uçak projeleri yürüttüğünü ifade eden Kotil, 5. nesil uçaklarda tek pilot bulunduğunu, yapay zekânın ise ikinci pilot gibi görev yaptığını anlattı. Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin de bu özelliğe sahip, "daha zeki bir uçak" olduğunu vurgulayan Kotil, uçağın 2023'te motorunu çalıştıracağını, 2025'te uçacağını, 2028'de Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceğini dile getirerek, "Bunu başarınca Türkiye neyi başarıyor? ABD neyi başarıyorsa biz de onu başarıyoruz" dedi.Kanat açıklığı 14 metre olan MMU 21 metre uzunluğunda. Yerden yüksekliği ise 6 metre. 2X27.000 IB itki gücüne sahip MMU, saatte 2 bin 200 kilometre (1.8 Mach) hıza sahip olacak. 5+ Nesil Çok Rollü Savaş Uçağı olan Milli Muharip Uçak, hem Hava-Kara, hem de Hava-Hava muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. Sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı olarak tasarlanan MMU, yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menziline sahip, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam ateşleme yapabilecek. MMU gücünü yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücünden alacak. SABAH