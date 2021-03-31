Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandılar

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyü yakınlarında bir otomobili durdurdu. Kimlik kontrolünde FETÖ şüphelileri olduğu ve Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen A.G, O.G. ve H.B. yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyaları olduğu öğrenilen zanlılar gözaltına alındı.FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y, Niğde'de yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hapis cezası kesinleşen firari R.Y, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki adrese düzenlediği operasyonda yakalandı. Öğretmenlik yaparken meslekten ihraç edildiği öğrenilen hükümlü, cezaevine gönderildi.