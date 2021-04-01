3. dalgayı da atlatacağız! SABAH Ateş hattının tam ortasında

Koronavirüs salgınında 3'üncü dalganın yaşandığı şu günlerde demans hastası 83 yaşındaki babam Necati Kireklo da koronaya yakalandı. Pandeminin ilan edildiği ilk günlerden itibaren virüsle mücadelenin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nin pandemi servisine çevrilen dahiliye servisinde babamın tedavisi sürerken ben de refakatçi olarak temas zincirine katıldım. Ve Kovid'in ateş hattına dahil oldum. Kâbus dolu günlerde sağlık muhabiri olarak hem yapılan tedavileri hem de ateş hattının tam ortasında çalışan sağlıkçıların mücadelesine tanıklık ettim.