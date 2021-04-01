Ahmet Kekeç'in şahsi kütüphanesinden 1000 kitap bağışlandı

Gazeteci- Yazar Ahmet Kekeç tedavi gördüğü hastanede 14 Kasım 2020 tarihinde vefat etmişti. Usta yazarın anısına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, geçtiğimiz hafta Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılışını yapmıştı.

Resmi Twitter hesabından kütüphanenin içeriği hakkında bilgi veren Başkan Köken, "Kitap kafesi, zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları, ferah okuma salonları ile herkese hitap edecek" demişti.

1000 KİTAP BAĞIŞLANDI

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin içeriğini paylaşan Başkan Köken'in Kütüphaneler Haftası'nı da kutladığı mesajını sosyal medyadan paylaşarak, "Eyüpsultan Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne, ailesi olarak, Ahmet Kekeç'in şahsi kütüphanesinden 1000 kitap bağışlamaya karar verdik, Başkanım. (Kitap bağışınız olacak mı diye soran dostlarımız oluyordu. Faydalananı bol olsun inşallah)" ifadelerini kullandı.