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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı
Giriş Tarihi: 1.4.2021 23:06 Son Güncelleme: 1.4.2021 23:40

SON DAKİKA HABERİ: 'de korkutan ! Alevler birçok eve sıçradı

SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı

Son dakika haberi: 'de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez de il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde çıktı. Çıkan yangında şu ana kadar 6 evin yandığı öğrenilirken, yangının diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor.

Gelen son dakika haberine göre Artvin merkeze bağlı en eski yerleşim yerlerinden olan Ortaköy köyü Soylu mahallesinde bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı.

YANGINDA 6 EV ZARAR GÖRDÜ

Yangın rüzgarın da etkisi ile bitişikteki evlere sıçrarken şu ana kadar yangında 6 ev zarar gördü. Yangının diğer evlere sıçramaması için Artvin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve köylüler yoğun çaba harcıyor. Köylüler ve yetkililer yangının büyümesinden endişe ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı | Video

RÜZGAR ALEVLERİN DAĞILMASINI HIZLANDIRDI

Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin dağılmasını hızlandırırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, hayatını kaybeden ya da yaralanan birinin olmadığı belirtilirken yanının da büyük ölçüde kontrol altına alındığı aktarıldı.

YUSUFELİ'NDE ÇIKAN YANGINDA 60 EV KÜL OLMUŞTU

Öte yandan Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan 176 haneli Dereiçi köyünde 17 Mart tarihinde bir evde başyan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış ve bitişikteki evlere sıçramıştı.

Köyde yaşyan vatandaşlar kendilerini dışarıya atarak ahırdaki hayvanlarını kurtarmaya ve yangını söndürmeye çalıştı. Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 60 ev yandı, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan da telef olmuştu.

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SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı
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