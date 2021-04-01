SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı

YANGINDA 6 EV ZARAR GÖRDÜ

Yangın rüzgarın da etkisi ile bitişikteki evlere sıçrarken şu ana kadar yangında 6 ev zarar gördü. Yangının diğer evlere sıçramaması için Artvin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve köylüler yoğun çaba harcıyor. Köylüler ve yetkililer yangının büyümesinden endişe ediyor.

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