Astsubay Esma Çelik’i şehit eden teröristler öldürüldü

EREN-5 operasyonları kapsamında Mardin Nusaybin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristin 2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde Bomba İmha Uzmanı Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar'ı şehit eden teröristler olduğu öğrenildi. Kızını şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini öğrenen şehit Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kızının mezarı başına geldi. Kızının mezarı başında duygularını anlatan baba Hüseyin Akgül, "Gelip kızımla kanının yerde kalmadığını paylaşmak istedim. Kendisiyle burada dertleştim. Devletimizden Allah razı olsun. Bayrama yakın bu haberi almam, bayram öncesi bir bayram oldu benim için. Gerçekten de dediğim gibi acımıza bir nebze de olsa su serpildi" şeklinde konuştu. DHA