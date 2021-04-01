Koronavirüs salgınında 3'üncü dalganın yaşandığı şu günlerde demans hastası 83 yaşındaki babam Necati Kireklo da koronaya yakalandı. Pandeminin ilan edildiği ilk günlerden itibaren virüsle mücadelenin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nin pandemi servisine çevrilen dahiliye servisinde babamın tedavisi sürerken ben de refakatçi olarak temas zincirine katıldım. Ve Kovid'in ateş hattına dahil oldum. Kâbus dolu günlerde sağlık muhabiri olarak hem yapılan tedavileri hem de ateş hattının tam ortasında çalışan sağlıkçıların mücadelesine tanıklık ettim.Demans hastası babam için koronovirüs aşı zamanı gelince aşılarını yaptırmıştık. Ancak hızlı bulaş ve yayılımı olan mutant virüs ile babam da korona kâbusunun içine düştü. Yapılan testlerde babam pozitif, ben ise negatiftim. Midesinden pegle beslenen ve yatağa bağımlı olan babam bu virüsle nasıl mücadele edecekti? Kahramanım tedavi boyunca mücadeleyi bırakmadı. Tedavide 8. günü. Aşılarını olması hastalığı daha hafif geçirmesini sağladı. Ben ise temas zincirine katılınca refakatçı olarak günlerce hastanenin dahiliye servisinde bir yandan babamın virüsten kurtulması için gözyaşı dökerken bir yandan da buradaki sağlıkçıların ateş hattının ortasındaki mücadelesinin en yakın tanığı oldum.Servisin klinik şefi Dahiliye Uzmanı Dr. Emin Pişkinpaşa tüm hastalarıyla bire bir yakından ilgileniyor. Kapılar, tüm ziyaretçilere ve dışardan gelenlere kapalı. Sağlıkçılar cephenin en önünde savaşa hazırdı. Kahraman sağlıkçıların fedakârca çalışmasına tanıklık etmek onların süper kahramanlar olduklarını bana gösterdi.Eğitim ve Araştrma Hastanesi salgın servisinin süper kahramanları olan sağlıkçılar anlattı:Kovid geçirmiş biri olduğum halde korkuyorum ama insanlara şifa dağıtırken korkularım geçiyor. Bu mutant çok hızlı yayılıyor ve çabuk bulaşıyor.Maske, siperlik ile çalışmak çok zor. Biz özveriyle çalışıyoruz ama lütfen insanlar kurallara uysunlar.İnşallah bu savaşı da kazanacağız. 4. dalgayı görmeyiz umarım.İnsanlar lütfen kurallara uysunlar. Bir yıldır savaşıyoruz. Siz bizim ne yaşadığımızın tanığısınız. Hastalara bakacağız diye yemeğe bile gitmiyoruz. Hiçbir hastamız yoğun bakıma gitsin istemiyoruz.Çok yıprandık. 3. dalga oldu şimdi yine teyakkuzdayız . Kendi ailemiz için de tedirgin oluyoruz. En çok maske,m esafe, hijyen kurallarına uymayanlara moralim bozuluyor.: Aşılarımızı olmak bizi rahatlattı . Ama vakalar artınca yine cephedeyiz. Lütfen kurallara uyun.İstanbul Eğitim ve Araştrma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit: " Ülkemiz korona ile mücadeleyi çok iyi sürdürüyor. Sağlık sistemimiz ve altyapımız çok iyi. Aşılamaya erken başlandı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Virüs de bir taraftan rahat durmuyor. Mutasyon geçiriyor. Mutasyondan dolayı 3'üncü dalgayı yaşıyoruz. 1-2 hafta içinde günlük 100- 150 olan ayakta hasta sayısı 500'e çıktı. Servislerimizin bazılarını pandemi servisine çevirip yatak sayısını 125'e çıkardık. Aşılama arttıkça ve halkımız maske, mesafe, hijyen kurallarına uydukça 3'üncü dalgayı da kısa sürede atlatacağız."TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu 8'i aşı, 9'u ilaç olmak üzere 17 proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda inovatif bir yöntem olarak kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı çalışması, ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin projesiyle 27 Mart'ta Faz 1 aşamasına geçti. Aşı adayı, 30 Mart'ta da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşı adayları listesinde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise inovatif yerli aşı çalışmaları ile ilgili sevindirici bir haber paylaştı ve "Sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız olacak" dedi. Varank, yerli aşının İngiliz mutantına göre de tasarlandığını ve bunun laboratuar testlerinin yapıldığını bildirdi.