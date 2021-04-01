AYM, HDP iddianamesini iade etti

AnayasaMahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi evrak ve usul eksiklikleri nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameye ilişkin ilk incelemesini yaptı. İddianamede HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğu, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladığı kaydedildi. AYM raportörünün hazırladığı rapor doğrultusunda iddianameyi değerlendiren AYM üyeleri, iddianamedeki usul eksikliklerinin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM'nin iade kararının ardından, iddianamede sayılan eksiklikleri gidererek yeniden dava açabilecek. Şahin'in yeniden dava açması halinde Yüksek Mahkeme yeni iddianame için yine bir raportör görevlendirecek ve raportör iddianameyi inceleyecek. Raportörün raporu doğrultusunda AYM Genel Kurulu toplanarak, yeniden inceleme yapacak ve iddianameyi gündeme alıp almayacağına karar verecek.MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP iddianamesini iade etmesine tepki gösterdi. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nce görevlendirilen bir raportörün kısa süre içinde ekler hariç 608 sayfadan oluşan ve 687 faili bulunan dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki müktesebatla incelediği muhakkak tartışılarak üzerinde durulması gereken bir muammadır. Anlaşılan odur ki, Türkiye'nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesi duyarsız, ilgisiz ve açık ara mesafelidir. Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların TBMM'de kaybına tahammülümüz yok. HDP'nin kapatılması kadar AYM'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür" dedi