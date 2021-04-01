Son dakika haberi: CHP’de sular durulmuyor... CHP'li başkan hepsini disipline sevk etti

Son dakika haberi: Bilecik Belediye Başkanı olduktan sonra halkın hizmet beklentisine, kentin bazı noktalarına heykel ve heykelcikler koyarak karşılık verebilen Başkan Semih Şahin, geride kalan 2 yılın ardından partili partisiz her kesimin eleştirilerine maruz kalmaya başladı. Ancak Demokrasiyi ağzından düşürmeyen Şahin, kendisine yöneltilen eleştirilere de tahammül edemediğini bir kez daha gösterdi. Meclis'te borçlanma yetkisine red oyu veren CHP Meclis üyesini disipline sevk ettiren Şahin bu kez yine bir CHP'liyi, sosyal medyadan eleştiri yazdı diye disipline yolladı.



Meclis üyesi Ali Olcay

İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Her fırsatta en büyük hedefi ve hayalinin Belediyeyi borçsuz bir şekilde bırakmak olduğunu söyleyen CHP'li Semih Şahin, geçtiğimiz ay Meclise borçlanma yetkisi maddesini getirmişti. CHP'li Belediye Meclis üyesi Diş Hekimi Ali Olcay ise, Şahin'in belediyeyi borçsuz devretmeye dair sözünün olduğunu hatırlatarak borçlanma yetkisine red oyu vermişti. Bu hareketinin ardından Semih Şahin, Ali Olcay'ın ihraç istemiyle disipline sevkini istemişti.

ŞİMDİ DE PARTİNİN ÖNDE GELEN İSMİNİ DİSİPLİNE YOLLADI

Meclis Üyesi Ali Olcay'ın ihraç talebinde bulunan Semih Şahin'in demokrasi anlayışı ile ilgili tutumu tartışılmaya devam ederken Şahin bu kez, CHP'nin Bilecik'te önde gelen isimlerinden biri olan ve 2018 yılında Milletvekili adayı olan Avukat Faik Akarkarasu'yu disipline yollattı. Kendisine ait Sosyal paylaşım sitesinden, Ali Olcay'ın disipline sevkini eleştiren bir paylaşımda bulunan Akarkarasu, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Semih Şahin'i sosyal medya üzerinden eleştiride bulunduğu için partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiğini belirterek; "ben sadece eleştiri hakkımı kullandım" dedi.