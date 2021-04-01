CHP'li başkandan skandal sözler! Çerkesleri Yunanlılarla bir tuttu

Bilecik'e bağlı Bözüyük Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla akıl almaz bir skandala imza attı. Şahin yaptığı paylaşımda, Çanakkale gazisi büyük amcasını anlatırken, "Yunan Çerkes fark etmez" diyerek tüm Çerkes camiasını karşısına aldı. Sosyal medyadan çığ gibi büyüyen tepkiler Kafkas Dernekleri tarafından da yargıya taşınıyor. Bilecik CHP teşkilatları, Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin'i Genel Merkeze şikâayet etti. Tüm bunlara rağmen Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, Nuran Kamalı Şahin'in o skandal paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak ikinci bir skandala daha imza attı. İlk paylaşımla yıkılan Çerkes camiasının sabrı, Semih Şahin'in ikinci kez paylaşımıyla taştı.