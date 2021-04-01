Son dakika haberi: Cumartesi günü nikah tarihi alanlar dikkat! Kısıtlama gününde...

Koronavirüs vakalarının artması ile birlikte daha önce kısıtlamadan muaf tutulan Cumartesi gününün tekrar kısıtlama günü olarak ilan edilmesi Cumartesi günü nikah günü alanlara şok etkisi yaptı. Kısıtlama nedeniyle günü Cumartesi olanlar nikah dairelerine giderek günlerini hafta arasına aldırmak istedi.



50 DAVETLİ İLE NİKAH GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Şişli Evlendirme Dairesi Müdürü Meliha Gündüz, "Cumartesi günü tekrar kısıtlama olacağının açıklanmasından önce Cumartesi günü çok nikah vardı. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakaların artışından dolayı Cumartesi gününün kısıtlamaya dahil edilmesiyle kalabalık yakınlarıyla nikah kıydırmak için gün değiştirmek isteyenlerde artış görüldü. Fakat Cumartesi günü kısıtlama olmasına rağmen nikahlar yüzde 50 katılımla yapılacak. Bu cumartesi nikah kıyılmada son hafta. Önümüzdeki 10 Nisanda ve haftasonları nikah kıyılmayacak. Bundan dolayı evlenecek çiftler nikah tarihlerini değiştirmek için nikah dairelerinin yolunu tuttu. Nikah tarihlerini hafta arasına aldılar. Ramazan ayı öncesi hafta arası yoğunluk olacak. Davetlilerin sadece yüzde 50'si kabul edecek. Maske , mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak HES kodu ile sorgulama yapılacak. İnsanlarımızın sağlıklı nikah kıydırmaları için sağlık koşullarını da elverişli hale getiriyoruz"dedi.

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