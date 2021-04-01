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Giriş Tarihi: 1.4.2021 13:51 Son Güncelleme: 1.4.2021 14:06

Evlat nöbeti tutan aileler ve STK’lar teröre lanet yürüyüşü yaptı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Evlat nöbeti tutan aileler ve STK’lar teröre lanet yürüyüşü yaptı

’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan ailelerin, il binası önündeki eylemi devam ediyor.

Eylemin 577'inci gününde Siirt'ten gelen STK'lar (Sivil Toplum Kuruluşu) ve aileler ile Diyarbakır Anneleri teröre lanet yürüyüşü yaptı. Eylemin çadırının bulunduğu yerde bir araya gelen aileler ve STK temsilcileri, ellerinde Türk bayrakları ile teröre lanet getirdi.

Eylemin çadırının bulunduğu yerde bir araya gelen aileler ve STK temsilcileri, ellerinde Türk bayrakları ile teröre lanet getirdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarını isteyen aileler, "Türk-Kürt kardeştir, PKK-HDP kalleştir" ve "Anneler kazanacak, PKK-HDP kaybedecek", şeklinde sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Siirt'ten gelen STK ve çocukları dağa kaçırılan aileler ise, "Siirt halkı Diyarbakır annelerinin yanındı", "Edi bese, yeter artık, edi yifke" ve "Anaların direnişi" yazılı dev pankart ile yürüyüş yaptı.

Şırnak'ta da haftalardır HDP il binası önünde eylem yapan Şırnaklı anneler, Diyarbakır annelerine destek vermek için Diyarbakır HDP il binası önündeki eylem çadırına geldi. Diyarbakır, Siirt ve Şırnaklı aileleri, teröre lanetlerken, evlatlarını PKK terör örgütünden alana kadar direnişlerini sürdüreceklerine bir kez daha dikkat çektiler.

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Evlat nöbeti tutan aileler ve STK’lar teröre lanet yürüyüşü yaptı
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