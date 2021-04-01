Facebook Hesap Dondurma 2021 İşlemi Nasıl Yapılır? - Facebook Dondurma Ekranı - Facebook Hesabı Geçici Dondurma, Kapatma ve Kalıcı Silme Linki

Facebook, 2010'lu yılların ortalarına kadar en çok tercih edilen sosyal medya uygulamasıydı. Öyle ki, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan bu uygulama, ülkemizde de oldukça popüler oldu. Son dönemlerde Facebook'un veri ihlalleri ile gündeme gelmesi ise kullanıcıları Facebook hesap silme, geçici dondurma veya kapatma işlemi yapmaya yönlendirdi. Fotoğraflar, mesajlar ve diğer birçok bilginin güvenliğini düşünen kullanıcılar, Facebook hesap silme linki 2021 ile bu sosyal medya ağından adeta kaçmaya başladı. 2021 Facebook geçici hesap kapatma ve dondurma işlemi, diğer uygulamaların aksine tek tuş ile kolay bir şekilde yapılabiliyor.

2021 FACEBOOK HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

Facebook hesap silme veya kapatma yapmadan önce, kullanıcılar tarafından genellikle Facebook hesabı geçici olarak dondurma işlemi tercih ediliyor. Facebook hesabı geçici dondurma (askıya alma) yapmak için şu adımları izlemeniz gerekiyor;

Facebook'un sağ üst köşesindeki aşağıya doğru ok simgesine tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik'i seçin ve ardından Ayarlar'a tıklayın. Sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın. Dondurma ve Silme'ye tıklayın. Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

FACEBOOK GEÇİCİ HESAP DONDURMA YAPILDIĞINDA NE OLUR?

Profilinizi sizden başka kimse göremez.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.

Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir.

Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

Oculus ürünlerine veya Oculus bilgilerinize erişmek için Facebook hesabınızı kullanamazsınız.

Facebook hesabınızı dondururken Messenger'ı aktif tutmayı seçerseniz veya Messenger'a giriş yapmış durumdaysanız, Messenger'ın aktif kalacağını aklınızda bulundurun.

FACEBOOK HESABI YENİDEN NASIL AÇILIR, AKTİF EDİLİR?

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

FACEBOOK HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Facebook hesabını geçici olarak askıya alan; ancak bunu yeterli görmeyen kullanıcılar, Facebook hesap silme işlemi yapmaktadır. Facebook hesabı silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

Facebook'un sağ üst köşesindeki aşağıya doğr ok simgesine tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik'i seçin ve ardından Ayarlar'a tıklayın. Sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın. Dondurma ve Silme'ye tıklayın. Hesabı Kalıcı Olarak Sil'i seçin ve ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın. Hesabı Sil'e tıklayın, şifrenizi girin ve Devam'a tıklayın.

FACEBOOK HESAP SİLME, DONDURMA VE GEÇİCİ OLARAK KAPATMA LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

FACEBOOK KALICI OLARAK HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Hesabınızı silme işlemini başlatmanızın üzerinden henüz 30 gün geçmediyse işlemi iptal edebilirsiniz. 30 günden sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.

FACEBOOK HESAP SİLME YAPILIRSA NE OLUR?

Hesabınızı yeniden etkinleştiremezsiniz.

Profiliniz, fotoğraflarınız, gönderileriniz, videolarınız ve eklediğiniz diğer her şey kalıcı olarak silinir. Eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz.

Artık Facebook Messenger'ı kullanamazsınız.

Spotify veya Pinterest gibi Facebook hesabınızla kaydolmuş olabileceğiniz diğer uygulamalar için Facebook Girişini kullanamazsınız. Bu hesapları kurtarmak için söz konusu uygulamalar ve internet siteleriyle iletişime geçmeniz gerekir.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler hesabınızı silmenizin ardından arkadaşlarınıza görünmeye devam edebilir. Gönderdiğiniz mesajların kopyaları arkadaşlarınızın gelen kutusunda tutulur.

Oculus'ta oturum açmak için Facebook hesabınızı kullanıyorsanız, Facebook hesabınızı sildiğinizde Oculus bilgileriniz de silinir. Bu, uygulama içi alışverişleriniz ve başarılarınız da dahildir. Uygulama iadesi yapma imkanınızı ve mevcut mağaza kredilerinizin tamamını kaybedersiniz.

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