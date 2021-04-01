Fahrettin Altun'dan Baykar paylaşımı: Türk mühendisliğinin geldiği noktaya tüm dünya şahit oldu

BAYRAKTAR, KARABAĞ NİŞANI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Görüşmede, savunma alanında iş birliği, Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştiren insansız hava araçları ve teknoloji alanındaki yenilikler ele alındı. Öte yandan Aliyev, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Karabağ Nişanı ile ödüllendirildi.

"TÜM DÜNYA ŞAHİT OLDU"

Bu durum tüm Türkiye'de gururla karşılanırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Altun, "Türk mühendisliğinin geldiği noktaya Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yakaladığı başarıyla tüm dünya şahit oldu. Baykar Türkiyemiz'in gururu. Yolunuz açık olsun, daha nice başarılara emin adımlarla yürüyün inşallah" dedi.