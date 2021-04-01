Fahrettin Altun'dan Baykar paylaşımı: Türk mühendisliğinin geldiği noktaya tüm dünya şahit oldu

Azerbaycan, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasından sonra harekete geçmiş ve Ermenilere sahayı dar etmişti. Yaklaşık olarak 3 ay süren çatışmaların ardından Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki yerleşim yerlerini kurtarmıştı.
ALİYEV, BAYRAKTAR VE GÖRGÜN'Ü KABUL ETTİ
Azerbaycan'ın tarihi başarısında Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar önemli rol oynarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti.
BAYRAKTAR, KARABAĞ NİŞANI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Görüşmede, savunma alanında iş birliği, Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştiren insansız hava araçları ve teknoloji alanındaki yenilikler ele alındı. Öte yandan Aliyev, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Karabağ Nişanı ile ödüllendirildi.
"TÜM DÜNYA ŞAHİT OLDU"
Bu durum tüm Türkiye'de gururla karşılanırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Altun, "Türk mühendisliğinin geldiği noktaya Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yakaladığı başarıyla tüm dünya şahit oldu. Baykar Türkiyemiz'in gururu. Yolunuz açık olsun, daha nice başarılara emin adımlarla yürüyün inşallah" dedi.
TEK MİLLET, TEK DEVLET VURGUSU
Öte yandan Selçuk Bayraktar'da yaptığı paylaşım ile "Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. Tek millet tek devlet'in ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.