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Giriş Tarihi: 1.4.2021 22:54 Son Güncelleme: 1.4.2021 22:57

üyesi astsubay 'de yakalandı

AA
FETÖ üyesi astsubay Balıkesir'de yakalandı

'de, görevden ihraç edildiği öğrenilen Fethullahçı Terör Örgütü () üyesi astsubay Ahmet Onur Ç., Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Balıkesir'de örgüte yönelik düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan astsubay Ahmet Onur Ç., gözaltına alındı. Zanlının görevden ihraç edildiği öğrenildi.

TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAKALANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen ve görevden ihraç edilen astsubay yakalandı. Bir istihbaratı değerlendiren Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonla, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan Ahmet Onur Ç. yakalandı.

GÖREVDEN İHRAÇ EDİLDİ

Görevden ihraç edildiği öğrenilen zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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FETÖ üyesi astsubay Balıkesir'de yakalandı
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