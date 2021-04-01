Hataylılar, isyan bayrağını çekti: Ya sözünüzü tutun ya da bize kulak verin

SABAH'ın Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin karnesi ile ilgili yayımladığı haber, Hatay'da büyük yankı uyandırdı.SABAH'a konuşan Hataylılar, "Artık sözlerinizi tutun yada bize kulak verin" diyerek başkan Lütfü Savaş'a çağrıda bulundu.



HATAY'A DOĞMAYAN GÜNEŞ DOĞACAK

Hatay'da turizmle uğraşan Burak Bozkurt: "Özellikle son 7 yılda şehir daha kötü bir hale büründü. Hatay'a bin bir umutla gezmeye gelen ziyaretçiler, dönüşte bir daha gelmemek üzere hüsranla şehrimizden ayrılıyor. Bu şehri yönetemiyorlar ve toprağın değerini bilmiyorlar. Umutluyuz ki; 12 yıldır Hatay'a doğmayan güneş en yakın zamanda doğacaktır."

Restoran işletmeciliği yapan Rıfat Yapar: "Hatay'ın yemeklerinin tanıtılmaması ve bir gastronomi şehri olarak büyük bir eksiğimiz. Biz esnaf olarak herkesin doğru bir şekilde Hatay'ımızın güzel lezzetlerini tatmasını istiyoruz. Hatay'ın güzelliklerinin gösterilmesini istiyoruz."

Kafetarya işleten Kenan Bozkurt: "Sözler verilmeye devam ediyor. Bizim vatandaş olarak yaşadığımız sorunlar büyükşehir belediyesinin umurunda değil. İnanan var mı bu adama hala? Denizde kum onda yalan bitmez. Tasdiklenmiş 350 yalanı var. Bir de bilim insanı olacak. Bu yalan projelere 250-300 tane daha ilave eder. Lütfen artık herkes gözlerini açsın."

KAZANDIĞIM PARA ARAÇ TAMİRİNE GİDİYOR

Oto kiralama ticareti yapan Ahmet Karadeniz: "Araçlarım günlük ortalama 120 ile 200 lira arasında kiraya veriyorum ancak kazandığım para ile bırakın ev geçindirmeyi yolların bozukluğu bir türlü düzeltilemeyişi sebebi ile araçlarımdan kazandığım kazanç ancak bakım ve tamirata gidiyor. Yollarımızın bir an önce düzelmesini ve üstümüzdeki toz bulutunun kalkmasını bizim gibi oto kiralama esnafının rahatlamasını istiyoruz."

Ev hanımı Ceyda Yemiş: "Asi Nehri'nin kötü kokusu evimde, her gün düzeltilemeyen yol çalışmaları toz duman evimde. Özellikle yazın Asi Nehri düzenli temizlenmediği için evimin balkonunda kokudan ve sivrisinekten oturamıyoruz. Bu adamın verdiği sözleri yerine getirmemesinden bıktık. Bir ev hanımı ve bir Antakyalı olarak memleketimin eski güzel temiz günlerine dönmesini istiyorum."