HDP’li Gergerlioğlu’na AYM’den ret

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru yetkisizlik nedeniyle reddedildi. 2016'da sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrasında "örgüt propagandası yapmak" suçundan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülme işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Gergerlioğlu'nun verdiği dilekçeyi değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için yaptığı başvuruyu yetkisizlikten reddetti.