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Giriş Tarihi: 2.4.2021 01:38 Son Güncelleme: 2.4.2021 01:38

İletişim Başkanı 'dan '' mesajı: Terör seviciler boşuna sevinmesin

AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Basın Kartı yönetmeliği' mesajı: Terör seviciler boşuna sevinmesin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Danıştay'ın iptal ettiği Basın Kartı yönetmeliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladıklarını vurgulayan Altun, "Görevde olduğumuz müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basın Kartı yönetmeliğinin Danıştay tarafından iptaline ilişkin Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladıklarını belirten Altun, paylaşımının devamında, "Görevde olduğumuz müddetçe "gazetecilik" adı altında "terörizm propagandası" yapanlarla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TERÖR SEVİCİLER BOŞUNA SEVİNMESİNLER"

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Basın Kartı yönetmenliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık. Görevde olduğumuz müddetçe "gazetecilik" adı altında "terörizm propagandası" yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler!

DEAŞ PROPAGANDASI YAPAN BİR KİŞİYE BASIN KARTI VERİLİR Mİ?

Bir an düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye "basın kartı" verilir mi? "Ama ben gazeteciyim" diye yırtınsa sonuç alabilir mi? HAYIR! Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları "gazeteci" olarak tanıması isteniyor!

"HAKLI MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek...

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Basın Kartı yönetmeliği' mesajı: Terör seviciler boşuna sevinmesin
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