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Giriş Tarihi: 1.4.2021 14:25 Son Güncelleme: 1.4.2021 14:32

İlham Aliyev'den Bayraktar'a madalya: Türk SİHA'ları Karabağ'da destan yazmıştı

İlham Aliyev'den Bayraktar'a madalya: Türk SİHA'ları Karabağ'da destan yazmıştı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı , Genel Müdür ve Teknoloji lideri 'a Karabağ Nişanı'nı layık gördü.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk." dedi.

Bilindiği üzere; Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinin son bulmasında ve Azerbaycan'ın büyük zaferinde Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'lar büyük rol oynamıştı.

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İlham Aliyev'den Bayraktar'a madalya: Türk SİHA'ları Karabağ'da destan yazmıştı
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