İlham Aliyev'den Bayraktar'a madalya: Türk SİHA'ları Karabağ'da destan yazmıştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk." dedi.
Şeref ve onur duyduk!— BAYKAR (@Baykar_Savunma) April 1, 2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Özdemir Bayraktar, Genel Müdürümüz @Haluk Bayraktar ve Teknoloji Liderimiz @Selcuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın @azpresident İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.#TekMilletİkiDevlet
🇦🇿🎖️🇹🇷 pic.twitter.com/QQGtLyyu5L
Bilindiği üzere; Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinin son bulmasında ve Azerbaycan'ın büyük zaferinde Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'lar büyük rol oynamıştı.
Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim @Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın @Azpresident İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk.#TekMilletİkiDevlet'in ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/wUsFyUJGB9— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 1, 2021