Son dakika haberi: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 1 Nisan 2021 tarihi İSKİ verileri

Son dakika haberi: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 73.18 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 54,02 arttı. Açıklanan verilere göre 1 Mart'ta 56.71 olan baraj doluluk oranı 1 ay içerisinde ise yüzde 16.47 artış gösterdi.

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli'de su seviyesi yüzde 90'nın üzerine çıktı. Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 91.01, Pabuçdere 51.45, Sazlıdere 38.89, Büyükçekmece 72.35, Alibey 64.04, Terkos 67.86, Kazandere 58.12, Elmalı 85.35, Darlık 88.42 ve Istrancalar 60.94 olarak kaydedildi.