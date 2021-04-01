Kayıptı, gölde cesedi bulundu

Adana'da borçları nedeniyle intihar etmek için Çatalan Köprüsü'nden atladığı iddia edilen Şahap Örcün'ün (53) cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde elleri bağlı halde bulundu. Aile kayıp olan Şahap Örcün'ün bulunması için atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Şahap Örcün kayıp olarak aranırken, bir vatandaş Seyhan Baraj Gölü Çatalan Köprüsü'nün ayaklarının yakınında ceset olduğunu görünce polisi aradı. Ceset su altı polisi tarafından kıyıya çıkarıldı. Elleri bağlı olarak sudan çıkartılan ceset otopsi için Adli Tıp'a götürüldü.