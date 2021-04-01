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Haberler Gündem Haberleri Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi
Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:07 Son Güncelleme: 1.4.2021 09:16

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: 'a kilitlendi

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

Son dakika... Tüm dünyada olduğu gibi 'de de mutasyonlu koronavirüs ile birlikte vaka sayılarında patlama yaşansa da Türkiye hem yerli aşı hem de ve Biontech aşıları ile süreci hızla atlatmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca risk ve renk haritasına göre bu çalışmaları destekleyen yeni tedbirler de Cumhurbaşkanlığı kabinesi kararları ile birlikte Başkan tarafından açıklandı. Şimdi gözler hedef olarak konan ayına kilitlendi. İşte koronavirüste son dakika gelişmeleri ve son dakika verileri ile birlikte illerin son durumu

Son dakika haberi: Bilim Kurulu'nun haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve toplum bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerde artan risk düzeyi ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtı. Ülkemizde İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edildi" derken 'nin koronavirüsle mücadelede geleceğe umutla bakabileceği tarih hedefi de şekillendi. İşte kovid mücadelesindeki son dakika gelişmeleri ve illerin risk ve renk haritasındaki son durum...

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

KORONAVİRÜSÜN GÜNEY AFRİKA MUTANTI 11 İLDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edildi. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edildi. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edildi. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koyuyor" dedi.

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

KISITLAMALARIN ESNETİLMESİ UYGULAMASI BİTTİ, YENİ TEDBİRLER GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları belirtti: "Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Kısa bir süre içinde aşı ile yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız.

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

SON DAKİKA TÜRKİYE'DE HEDEF BELİRLENDİ; GÖZLER HAZİRAN AYINDA

Hedefimiz en geç sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz. Hedefimiz, aşıyla toplum bağışıklığıdır."

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

TÜRKİYE YAKINDA AŞI İHTİYACINI KENDİ KARŞILAYACAK

Sağlık Bakanı Koca , yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB'in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz.

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, 4 üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi.

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN SAĞLADIĞI SON DAKİKA VERİLERİNE GÖRE
RİSK HARİTASI VE RENK TABLOSUNDA İLLERİN SON DURUMU

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

01 Adana

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

02 Adıyaman

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

03 Afyon

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

04 Ağrı

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

05 Amasya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

06 Ankara

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

07 Antalya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

08 Artvin

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

09 Aydın

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

10 Balıkesir

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

11 Bilecik

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

12 Bingöl

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

13 Bitlis

Renk tablosundaki yeri: Sarı
Risk haritasındaki kodu: 2

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

14 Bolu

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

15 Burdur

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

16 Bursa

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

17 Çanakkale

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

18 Çankırı

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

19 Çorum

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

20 Denizli

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

21 Diyarbakır

Renk tablosundaki yeri: Sarı
Risk haritasındaki kodu: 2

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

22 Edirne

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

23 Elazığ

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

24 Erzincan

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

25 Erzurum

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

26 Eskişehir

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

27 Gaziantep

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

28 Giresun

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

29 Gümüşhane

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

HAKKARİ: Sarı risk grubu 2. kademe

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

31 Hatay

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

32 Isparta

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

33 İçel (Mersin)

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

34 İstanbul

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

35 İzmir

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

36 Kars

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

37 Kastamonu

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

38 Kayseri

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

39 Kırklareli

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

40 Kırşehir

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

41 Kocaeli

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

42 Konya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

43 Kütahya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

44 Malatya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

45 Manisa

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

46 Kahramanmaraş

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

Mardin: Sarı

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

48 Muğla

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

Muş: Sarı kategori

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

50 Nevşehir

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

51 Niğde

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

52 Ordu

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

53 Rize

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

54 Sakarya

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

55 Samsun

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

56 Siirt: Sarı

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

57 Sinop

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

58 Sivas

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

59 Tekirdağ

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

60 Tokat

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

61 Trabzon

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

62 Tunceli

Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

63 Şanlıurfa

Renk tablosundaki yeri: Sarı
Risk haritasındaki kodu: 2

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

64 Uşak

Renk tablosundaki yeri: Sarı
Risk haritasındaki kodu: 2

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

65 Van

Renk tablosundaki yeri: Sarı
Risk haritasındaki kodu: 2

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

66 Yozgat

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

67 Zonguldak

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

68 Aksaray

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

69 Bayburt

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

70 Karaman

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

71 Kırıkkale

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

Batman: Sarı

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

ŞIRNAK: MAVİ

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

74 Bartın

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

75 Ardahan

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

76 Iğdır

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

77 Yalova

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

78 Karabük

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

79 Kilis

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

80 Osmaniye

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

81 Düzce

Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4

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Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi
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