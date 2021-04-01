Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

Son dakika haberi: Bilim Kurulu'nun haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve toplum bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerde artan risk düzeyi ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtı. Ülkemizde İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edildi" derken Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede geleceğe umutla bakabileceği tarih hedefi de şekillendi. İşte kovid mücadelesindeki son dakika gelişmeleri ve illerin risk ve renk haritasındaki son durum...
KORONAVİRÜSÜN GÜNEY AFRİKA MUTANTI 11 İLDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edildi. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edildi. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edildi. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koyuyor" dedi.
KISITLAMALARIN ESNETİLMESİ UYGULAMASI BİTTİ, YENİ TEDBİRLER GELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları belirtti: "Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Kısa bir süre içinde aşı ile yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız.
SON DAKİKA TÜRKİYE'DE HEDEF BELİRLENDİ; GÖZLER HAZİRAN AYINDA
Hedefimiz en geç haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz. Hedefimiz, aşıyla toplum bağışıklığıdır."
TÜRKİYE YAKINDA AŞI İHTİYACINI KENDİ KARŞILAYACAK
Sağlık Bakanı Koca Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB'in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz.
Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, 4 üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN SAĞLADIĞI SON DAKİKA VERİLERİNE GÖRE
RİSK HARİTASI VE RENK TABLOSUNDA İLLERİN SON DURUMU
01 Adana
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
02 Adıyaman
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
03 Afyon
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
04 Ağrı
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
05 Amasya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
06 Ankara
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
07 Antalya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
08 Artvin
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
09 Aydın
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
10 Balıkesir
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
11 Bilecik
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
12 Bingöl
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
13 Bitlis
Renk tablosundaki yeri: Sarı
Risk haritasındaki kodu: 2
14 Bolu
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
15 Burdur
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
16 Bursa
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
17 Çanakkale
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
18 Çankırı
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
19 Çorum
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
20 Denizli
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
21 Diyarbakır
Renk tablosundaki yeri: Sarı
Risk haritasındaki kodu: 2
22 Edirne
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
23 Elazığ
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
24 Erzincan
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
25 Erzurum
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
26 Eskişehir
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
27 Gaziantep
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
28 Giresun
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
29 Gümüşhane
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
HAKKARİ: Sarı risk grubu 2. kademe
31 Hatay
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
32 Isparta
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
33 İçel (Mersin)
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
34 İstanbul
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
35 İzmir
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
36 Kars
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
37 Kastamonu
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
38 Kayseri
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
39 Kırklareli
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
40 Kırşehir
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
41 Kocaeli
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
42 Konya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
43 Kütahya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
44 Malatya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
45 Manisa
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
46 Kahramanmaraş
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
Mardin: Sarı
48 Muğla
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
Muş: Sarı kategori
50 Nevşehir
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
51 Niğde
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
52 Ordu
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
53 Rize
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
54 Sakarya
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
55 Samsun
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
56 Siirt: Sarı
57 Sinop
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
58 Sivas
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
59 Tekirdağ
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
60 Tokat
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
61 Trabzon
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
62 Tunceli
Renk tablosundaki yeri: Turuncu
Risk haritasındaki kodu: 3
63 Şanlıurfa
Renk tablosundaki yeri: Sarı
Risk haritasındaki kodu: 2
64 Uşak
Renk tablosundaki yeri: Sarı
Risk haritasındaki kodu: 2
65 Van
Renk tablosundaki yeri: Sarı
Risk haritasındaki kodu: 2
66 Yozgat
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
67 Zonguldak
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
68 Aksaray
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
69 Bayburt
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
70 Karaman
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
71 Kırıkkale
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
75 Ardahan
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
76 Iğdır
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
77 Yalova
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
78 Karabük
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
79 Kilis
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4
80 Osmaniye
Renk tablosundaki yeri: Kırmızı
Risk haritasındaki kodu: 4