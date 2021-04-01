Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

Son dakika... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mutasyonlu koronavirüs ile birlikte vaka sayılarında patlama yaşansa da Türkiye hem yerli aşı hem de Sinovac ve Biontech aşıları ile süreci hızla atlatmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca risk ve renk haritasına göre bu çalışmaları destekleyen yeni tedbirler de Cumhurbaşkanlığı kabinesi kararları ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Şimdi gözler hedef olarak konan Haziran ayına kilitlendi. İşte koronavirüste son dakika gelişmeleri ve son dakika verileri ile birlikte illerin son durumu

Son dakika haberi: Bilim Kurulu'nun haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve toplum bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerde artan risk düzeyi ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtı. Ülkemizde İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edildi" derken Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede geleceğe umutla bakabileceği tarih hedefi de şekillendi. İşte kovid mücadelesindeki son dakika gelişmeleri ve illerin risk ve renk haritasındaki son durum...