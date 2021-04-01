Milletvekili Şeker, o paylaşım ve haberlere sert tepki gösterdi

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyaş Şeker'in eşi Ayşe Şeker 20 Mart'ta Koronavirüs'e yakalandı. 22 Mart'ta ise Şeker'in kendisi koronavirüse yakalandığı için evde gözetim altında tedavilerine başlandı.

İlyas Şeker bu nedenle 24 Mart'ta Ankara'da yapılan AK Parti 7. Büyük Olağan Genel Kuruluna da katılamadı. Şeker çiftinin evde tedavileri devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel sosyal medya hesabından kongreye katıldıkları için bir çok AK Partili siyasetçinin isimlerini yazarak, koronaya yakalandıklarını iddia etti. Algı yaratmak için de Fahretttin Koca'ya seslendi. İşte o paylaşımı sormadan soruşturmadan yine birçok bazı gazete ve internet sitesi de aynı amaçla haber yaptı.

YALANI YAYANDA YALANCIDIR

Evinde tedavisi devam eden ve dinlenmekte olan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şekeri bu paylaşımları ve çıkan haberleri görünce hep Adıgüzel'e hem de haberi yapan gazetelere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şeker yapmış olduğu ilk paylaşımda "Ayıptır, bu kadar yalanı nasılda yüzünüz kızarmadan söyleyebiliyorsunuz. Eşimin Covit testi 20 Mart'ta, benimki 22 Mart'ta pozitif çıktı. AK Partimizin Kongresi 24 Mart'ta yapıldı. Katılamadım. Bari özür dileyin de özür dilemek erdemliktir. Vasfından faydalanın! İkinci paylaşımında yine bu paylaşımı haber yapan bir başka gazetenin haber ile paylaşan Şeker, " Yalanı yayanda Yalancıdır. Eşimin Covit testi 20 Mart'ta, benimki 22 Mart'ta pozitif çıktı. AK Partimizin kongresi 24 Mart'ta yapıldı. Katılmadım. Yalancılar çoğalınca mumlar yatsı olmadan sönüyor! İfadelerini kullandı.