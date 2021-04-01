Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti! Bir çoban hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.4.2021 12:11

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti! Bir çoban hayatını kaybetti

AA
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti! Bir çoban hayatını kaybetti

'ın ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cemil Kaçar (42), Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Kaçar, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Kaçar'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti! Bir çoban hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA