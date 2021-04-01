Sabah’a ‘Zafer Medya Ödülü’

Şişli'deki bir otelde düzenlenen törende konuşan, İSBAM Başkanı Samir Adıgüzelli, Karabağ zaferini bir kez daha hatırlamanın gururuna değinerek, basın mensuplarına savaş sırasında Azerbaycan'ın yanında oldukları için teşekkür etti. Adıgüzelli, savaşın sürdüğü 44 günde Azerbaycan'ın haklı sesinin dünya kamuoyunda duyulmasında emeği geçen basın mensuplarını ödüllendirdiklerini söyleyerek, Türkiye'den gelen basın mensuplarının da emek harcadığını, kimi zaman hatta ölümü göze alarak enformasyon akışında kardeş ülkeye destek sağladıklarını dile getirdi.Dünya'nın, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Kovid-19 salgınıyla olan savaşı dolayısıyla daha büyük bir tören yapamadıklarını kaydeden Adıgüzelli, "44 günlük savaşta son sözü Azerbaycan ordusu söyledi. Kardeş Türkiye bir bütün olarak, medyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk ordusu ve milleti Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Türk basın mensuplarının emeğini dile getirmek istiyorum. Sizin Gence'nin vurulma anında gösterdiğiniz fedakarlık Azerbaycan halkının aklından çıkmayacak. Teşekkür ediyorum." dedi. Konuşmaların ardından A Haber Muhabirleri Emine Kavasoğlu ve Kerim Ulak, ATV muhabiri Özlem Aktay'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere ödülleri takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.