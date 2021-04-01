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Giriş Tarihi: 1.4.2021 19:03

'ta mayına basa çoban, törenle uğurlandı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak'ta mayına basa çoban, törenle uğurlandı

'ın ilçesinde, çobanlık yaparken mayına basarak hayatını kaybeden çoban Cemil Kaçar, düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere Siirt’te uğurlandı.

Şırnak'ın Silopi İlçesi Kösreli köyü kırsal alanından meydana geldi.Çoban Cemil Kaçar hayvanları otlatırken mayına basarak ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulans ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından hastanes bahçesinde uğurlama töreni yapıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve çobanın yakınları törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, duaların okunmasının ardından Çoban Kaçar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Siirt'te uğurlandı.

Çoban Cemil Kaçar'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu ve yeni yaptığı evin borcunu kapatmak için Silopi'ye çobanlık yapmaya gittiği öğrenildi.

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Şırnak'ta mayına basa çoban, törenle uğurlandı
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