Son dakika | DHKP-C'de çarpıcı itiraf: Tüm seçmen bilgilerini ele geçirdik!

SEÇİMLERDE KİŞİSEL VERİLERİ ÇALIP, VERİ TABANI OLUŞTURMUŞLAR

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen genç adamın ifadesine SABAH ulaştı. İfadesinde örgütün tüm yapılanmasını deşifre eden ve detaylarla dolu işte o ifade: "Bir dönem tüm seçmenlerin TC kimlik numaralarının yer aldığı verileri ele geçirdik. Tüm şahısların aile bilgileri ve adres bilgileri bu veride yer alıyordu. Ben mekatronik mühendisi olarak örgütün istediği teknolojik faaliyetlerde rol alıyordum. Bu nedenle veriler arasında kolay arama yapılması için bir yazılım geliştirdim. Bu yazılımla gözaltı sırasında yanlışlıkla öldürülen Dilek Doğan'ın ölmesine neden olan polis memurunun TC kimlik ve şahsi bilgilerini örgüt yöneticilerine aktardım.