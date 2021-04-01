SON DAKİKA HABERİ: Eski sevgilisinin arkadaşını rehin almıştı! Tepki çeken olaya karışan kişi hakkında çarpıcı detaylar

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir magandanın kendisi gibi işime engelli kişileri rehin alarak işkence ettiği görüntülerin internet üzerinde paylaşılmasıyla adeta yer yerinden oynamıştı.
O görüntülerin ardından bu gece de iddiaya göre Kemal A. isimli bir magandanın rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisine mesaj gönderdiği bir video yayınlandı.
Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede Twitter'da Türkiye Gündemi'ne girdi.
TEHDİT VE KÜFÜR YAĞDIRDI
Olay yaratan görüntülerde bir magandanın, boğazına bıçak dayayarak rehin aldığı eski sevgilisinin arakadaşına "Ceren gelir misin" dedirttiği ve aynı zamana tehdit ve küfürler savurduğu görülüyor.
Eski sevgilisinin arkadaşını rehin aldı, boğazına bıçak dayayıp video çektirdi | Video
KURGU OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ!
Olayla ilgli flaş bir gelişme yaşandı. Adana'da, Kemal A., kendisini terk ettiği öne sürülen Ceren isimli sevgilisinin arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdi. Genç kızın ihbarı üzerine gözaltına alınan, ifadesinde görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., serbest bırakıldı. Polisin bilgisine başvurduğu Ceren ile boğazına bıçak dayanan arkadaşı Anıl H. de şikayetçi olmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden olurken, Kemal A. bugün Anıl H. ile birlikte çektiği videoyu paylaşarak, olayın kurgu olduğunu öne sürdü.
KUYUMCUDAN ALTIN HIRSILIĞINA KARIŞMIŞ
Adana'da 'Ceren' ismini kullanan sevgilisi Zekiye A.'nın arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdikten sonra olayın kurgu olduğunu iddia eden Kemal A.'nın daha önce de kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği çalmaya çalıştığı ortaya çıktı. 2019'un Kasım ayında Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Kemal A., iddiaya göre satın almak için 7 burma bilezik siparişi verip, yaklaşık bir saat sonra geri geleceğini söyleyerek dükkandan çıktı. Daha sonra geldiği kuyumcuda Kemal A., eline aldığı bilezikleri, arkasından içeri giren eşi Hale Nur A.'ya verdi. Hale Nur A., altınları alıp, kuyumcudan ayrıldı. Bir süre altın küpelere bakan Kemal A., bilezikleri almaktan vazgeçtiğini söyledi. Kuyumcu da, "O zaman altınları neden kadına verdin?" diye sordu. Kemal A.'nın yanıtı ise "Ben o kadını tanımıyorum, sen altınları ver dedin, ben de verdim" oldu. Bunun üzerine, iş yeri çalışanları polisi aradı.
EŞİNİ TANIMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, Kemal A.'yı gözaltına aldı. Hale Nur A. da altınlarla birlikte yakalandı. Hale Nur A.'yı tanımadığını öne süren Kemal A.'nın, kadınla olaydan 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Kemal A.'nın Hale Nur A.'ya bu altınları ise 'mihr' (İslam dininde kadına verilmesi taahhüt edilen para) olarak verdiği öne sürüldü.
Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
TAKMA İSMİNİ VÜCUDUNA DÖVME YAPTIRMIŞ
Adana'da Kemal A.'nın, Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri gönderdiği eski sevgilisi 'Ceren' ismini kullanan Zekiye A.'nın vücuduna 'Ümitim' yazdırdığı ortaya çıktı. 'Ümit' ismini takma isim olarak kullandığı saptanan Kemal A.'yı yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.