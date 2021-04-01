SON DAKİKA HABERİ: Eski sevgilisinin arkadaşını rehin almıştı! Tepki çeken olaya karışan kişi hakkında çarpıcı detaylar

KUYUMCUDAN ALTIN HIRSILIĞINA KARIŞMIŞ

Adana'da 'Ceren' ismini kullanan sevgilisi Zekiye A.'nın arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdikten sonra olayın kurgu olduğunu iddia eden Kemal A.'nın daha önce de kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği çalmaya çalıştığı ortaya çıktı. 2019'un Kasım ayında Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Kemal A., iddiaya göre satın almak için 7 burma bilezik siparişi verip, yaklaşık bir saat sonra geri geleceğini söyleyerek dükkandan çıktı. Daha sonra geldiği kuyumcuda Kemal A., eline aldığı bilezikleri, arkasından içeri giren eşi Hale Nur A.'ya verdi. Hale Nur A., altınları alıp, kuyumcudan ayrıldı. Bir süre altın küpelere bakan Kemal A., bilezikleri almaktan vazgeçtiğini söyledi. Kuyumcu da, "O zaman altınları neden kadına verdin?" diye sordu. Kemal A.'nın yanıtı ise "Ben o kadını tanımıyorum, sen altınları ver dedin, ben de verdim" oldu. Bunun üzerine, iş yeri çalışanları polisi aradı.