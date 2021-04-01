Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ABD’nin İnsan Hakları raporuna sert tepki

İNSAN HAKLARINDA EN BÜYÜK İLERLEMEYİ AK PARTİ HÜKÜMETLERİ KAYDETTİ

Türkiye, AK Parti hükümetleri altında insan haklarında en büyük ilerlemeyi kaydetti. Aslında, "sessiz bir devrim" gerçekleştirdik. Yol boyunca yasalarımızı ve yönetmeliklerimizi ayarlamak zorunda kaldık ve en son örnek Adalet Reformu ve İnsan Hakları Eylem Planımız.

Türkiye'nin insan hakları siciline ilişkin değerlendirmeler, ülkemiz içinde ve sınırlarımızda bulunan çeşitli terörist grupların uzun süredir devam eden terör tehditlerini gerektiği gibi ele almadığında anlamsızdır.

HALKIMIZIN GÜVENLİĞİNİ KORUMAK SORUMLULUĞUMUZDUR

Terörle mücadelemize ve hükümetimizin vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama çabalarına yönelik haksız eleştiriler ciddiye alınamaz. Demokratik olarak seçilmiş bir hükümet olarak, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü ve halkımızın güvenliğini korumak bizim sorumluluğumuzdur.

MÜTTEFİKLERİMİZİN İYİ NİYETLE HAREKET ETMESİNİ BEKLİYORUZ

Türkiye, PKK, FETÖ ve IŞİD ile mücadelesini, halkımızın güvenliği ile hakları ve özgürlükleri arasındaki dengeyi gözeterek yürütüyor. Türkiye onları özgürlüklerimizin önündeki en büyük engel olarak görüyor ve müttefiklerimizden terörle mücadelemize yardımcı olmalarını bekliyor.

Türkiye, ABD'nin yanı sıra AB ile siyasi diyalog kapısını her zaman ardına kadar açık tutmuştur. Ve yapmaya devam ediyor. Ancak kırmızı çizgimiz, halkımızın emniyeti ve güvenliğidir. Özgürlüklerimizi korumak için çok çalışıyoruz ve ortaklarımızın ve müttefiklerimizin iyi niyetle hareket etmesini bekliyoruz."