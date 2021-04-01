Son dakika | İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza!

Varank, VLP aşı çalışmasının, insan denemelerine geçen dünyada 4'üncü aşı adayı olduğunu hatırlatarak, "Bu inovatif bir aşı çalışması. Virüse benzettiğiniz bir yapıyla antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz; basitçe anlatımı bu. Ama bizim aşımız, hem bu teknolojinin yeni olması hem de virüsün 4 bölgesini de hedef alan protein tabanlı aşı olması bakımından değişik bir aşı teknolojisi. Biz, tabii ki aşımızdan çok umutluyuz.