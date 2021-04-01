Son dakika: Ünlü baklavacının avukat oğlu silahla vuruldu

İstanbul Kadıköy'de ünlü baklavacı Coşkun Koçak'ın stajyer avukat oğlu Tolga Koçak, arkadaş grubuyla buluştuğu sırada silahla vurularak ağır yaralandı. İddiaya göre Koçak, bir arkadaşının elindeki silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu.

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Tolga'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ünlü baklavacının oğlunu kazayla vurduğuu ileri süren arkadaşı K.S.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Göaltına alınan K.S.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir kafeteryada akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantepli ünlü baklavacı Coşkun Koçak'ın hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen stajyer avukat oğlu Tolga Koçak, arkadaşıyla sohbet etmek için bir kafeteryada buluştu. Kısa bir süre sonra grupta bulunan ve avukat olduğu öğrenilen K.S.E. isimli bir kişi, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen "Glock" model bir tabancayı incelemeye başladı.

SİLAH ATEŞ ALDI

K.S.E.'nin elinde bulunan silah bir anda ateş aldı. Merminin namludan fırlamasıyla beraber Tolga Koçak göğsünden vuruldu. Tolga'nın kanlar içerisinde yere yığıldığını gören arkadaşları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Tolga, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Tolga'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri K.S.E.'yi gözaltına aldı.

SİLAHIN DOLU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Gözaltına alınan K.S.E.'nin polise verdiği sözlü ifadesinde, silahı incelediği esnada şarjörün takılı olup olmadığını ve namluda kurşun olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.