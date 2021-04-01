Son dakika: Yeni dönem başlıyor! Adalet Bakanlığı'ndan genelge yayımladı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den kadına karşı şiddet açıklaması

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadına şiddet açıklaması: Hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması temel hedefimiz

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı, yargısal süreçlerde özellikle suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi amacıyla adliyelerde hizmet veren Adli Görüşme Odaları'na (AGO) ilişkin genelge yayımladı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel ortamlarda ifade ve beyan işlemlerinin tamamlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.