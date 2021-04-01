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Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:41 Son Güncelleme: 1.4.2021 09:54

Son dakika: Yeni dönem başlıyor! 'ndan genelge yayımladı

AA
Son dakika: Yeni dönem başlıyor! Adalet Bakanlığı'ndan genelge yayımladı

Son dakika haberi: tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi.. Genelgeye göre şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı, yargısal süreçlerde özellikle suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi amacıyla adliyelerde hizmet veren Adli Görüşme Odaları'na (AGO) ilişkin genelge yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel ortamlarda ifade ve beyan işlemlerinin tamamlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

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Son dakika: Yeni dönem başlıyor! Adalet Bakanlığı'ndan genelge yayımladı
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