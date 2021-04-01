Türk Konseyi’nin uluslararası örgüt olma zamanı gelmiştir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın hitabının satırbaşları:: 12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz. Kıymetli dostum Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın cömert ev sahipliğinde Budapeşte'de açılan Avrupa temsilcilik ofisi, Türk Konseyi'nin bayrağının Avrupa'da dalgalanmasını sağlayarak görünürlüğünü artırdı. Başka ülkeler de konseyimizle iş birliği yapmak ve konseyimize gözlemci olmak istediğini dile getiriyor. Bu bakımdan üçüncü ülkelerle iş birliği formatlarına dair kategorileri ve kriterleri belirlemek maksadıyla yapılan çalışmanın bir an evvel tamamlanması gerekiyor.Konseyin uzun vadeli hedeflerini ve vizyonunu ortaya koymak amacıyla sekretaryanın hazırladığı vizyon ve strateji belgesini, tamamlanması halinde Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak zirvede kabul etmekten memnuniyet duyacağız. Sekretaryamıza artan itibarına yakışacak ve Özbekistan'ın katılımıyla büyüyen ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde prestijli bir tarihi bina tahsis ettik. Gerçekten bu bina çok ama çok güzel ve tarihi bir eser olmanın yanında bulunduğu konum da herkesi hayranlıkla burada hizmete yöneltecektir. Aziz İstanbul'umuzdaki bu yeni binanın konseyimize hayırlı olmasını diliyorum.Hepinizi haziranda düzenlenecek Antalya Diploması Forumu'na davet ediyorum. Forumumuz küresel ve bölgesel meseleler hakkında samimi ve kapsamlı görüş teatisi yapılmasına katkı sunacaktır. Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde inşallah 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz. Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimize, mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyorum.Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz olağanüstü zirve ve akabinde ilgili bakanlarımızın toplantılarında alınan kararlarla ticaret hacmimizde salgının etkisini asgaride tutmayı başardık. Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu bu süreçte 6 kez toplandı. Bilim adamlarımız aşı çalıştayında bir araya geldi. Bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ilgilendiren meselelerde de kardeşlik hukukuna uygun şekilde dayanışma içindeyiz.üzerinde durduğum aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi, Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha yine şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı mücadele sonrasında 30 yıllık işgal son bulmuş, Dağlık Karabağ anavatanla tekrar kucaklaşmıştır. Dağlık Karabağ'da 67 camiden 63'ü yıkıldı, kiliseler tarumar edildi. Azerbaycanlıların uğradığı Hocalı Katliamı'nda katledilen on binlerce kişiyi rahmetle anıyorum. Karabağ'daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Aynı şekilde bu adımı atarken Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle bütün muhacir kardeşlerimizin yeniden topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan Bayramı'ndan sonra, Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle kardeşimizle birlikte Şuşa'da inşallah yeni bir bayram yaşayalım.dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleri'yle dayanışma sergilemek kardeşliğin gereği. Yıllardır maruz kaldıkları haksızlıklar ve ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türkleri'ne gereken yardımın esirgenmeyeceğine de inancım tam. Kıbrıs Türk halkının Türk Konseyi'nin kültür, eğitim, bilim ve spor gibi faaliyetlerine katılımı tecridin etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olacak. Güç birliği yaparak Kıbrıs Türkleri'ni hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de zirvedeki konuşmasında "Bir zamanlar Zengezur'un Azerbaycan'dan koparılarak Ermenistan'la birleştirilmesi, Türk dünyasını coğrafi olarak parçalamıştı. Zengezur şimdi Türk dünyasının birleştiricisi rolünü oynayacak. Çünkü Zengezur'dan geçen ulaşım, iletişim ve altyapı projeleri tüm Türk dünyasını birleştirecek ve Ermenistan dahil diğer ülkeler için ek fırsatlar yaratacaktır" ifadelerini kullandı.TÜRK Konseyi Zirvesi sonuç bildirisinde, Türkistan şehrinin Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olarak ilan edildiği ve Türk dünyasının diğer seçkin kadim şehirlerine de gelecekte rotasyon usulü temelinde benzer statünün verilebileceği konusunda mutabık kalındığı belirtildi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.ÖZBEKISTAN Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Konseyi zirvesinde yaptığı konuşmada flaş bir teklifte bulundu. Mirziyoyev, Türk Konseyi ülkelerinin kendi yatırım fonu ve kalkınma bankasını kurma zamanı geldiğini belirterek, bunun için somut çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi. Mirziyoyev, "Ulaşım ve transit potansiyelini geliştirmenin de önemi artıyor. Bölgemizde bunun için yeterince imkan ve potansiyel var. Yani Orta Asya üzerinden dünya pazarına girmeliyiz. Azerbaycan ve Türkiye üzerinden de Avrupa ülkelerine girebiliriz. Bu da altyapı projelerinin gerçekleştirilmesini gerektiriyor" dedi.