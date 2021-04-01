Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı

Türkiye ile Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinde kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokolünün yürürlüğe girmesi ile ülke arasında kimlikle seyahat dönemi bugün başladı. Uygulamanın başlamasının ardından Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Bakü'den, İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçaktaki yolcular uygulamanın başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



İstanbul üzerinden transit olarak başka ülkelere gidecekleri için pasaportla ile İstanbul'a giriş yapan yolculardan Lale Aliyeva "Ben pasaportumla geldim. Çünkü Suudi Arabistan'a gideceğim. Biz bir millet iki devletiz.Onun için aramızda pasaport olmamalı. Ben böyle düşünüyorum. Kimlikle seyahat başladığı için biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz onu ve bütün Türk halkını çok seviyoruz. Bütün Azerbaycanlıların hepsi kimlikle gelebilecekleri için sevinirler. Çünkü öz ülkeleri"dedi.





İKİNCİ EVİM



Leyla Hanifeyeva ise uygulamanın başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek "Türkiye, İstanbul benim ikinci evim. Çünkü ben burada eğitim aldım.Burada yaşadım. Pasaporta gerek olmadan kimlik göstererek giriş yapacak olmamız işlemleri hızlandıracak. Sık sık geliyorum. Bizim için kolaylık oldu.Böyle daha iyi olacak. Tüm Azeriler Türkiye'ye çok seviyoruz"diye konuştu



TEK MİLLET TEK DEVLET OLALIM



Azer Gasimov ise "Çok memnunuz. Biz tek millet iki devletiz. Arzu ederiz ki tek millet tek devlet olalım. Çok memnunuz. Şimdi pasaportumla geldim. İstanbul üzerinden başka ülkeye gedeceğim" dedi



90 GÜN VİZESİZ SEYAHAT



Bugün yürürlüğe giren uygulama ile, iki ülke vatandaşları, yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebiliyor. Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek. Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekecek.



ÜÇÜNCÜ ÜLKER İÇİN PASAPORT ŞART



Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olurken, üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan'a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olmaya devam edecek.Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusu yapılamazken, Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşlar, kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunabilecek.