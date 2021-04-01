Vali Şahin: Batman’ın gelecekteki 30 yılını inşa ediyoruz

Batman Valisi ve Batman Belediye Başkanı Hulusi Şahin'in, Ahmet Güneştekin Kongre Merkezi'nde düzenlediği lansman toplantısına yerel ve ulusal basın mensuplarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İmar ve kentsel dönüşüm, sosyal yaşam alanları, şehrin içme suyu ihtiyacı, sanat sokağı, akıllı kavşak sistemleri, tabla başı semt pazarı, muhtar evleri, şemsiyeli sokak, ücretsiz internet, İluh Deresi ıslahı, İstiklal Parkı ve hayvan barınağı gibi biten ve devam eden yaklaşık 26 projenin lansman tanıtımı gerçekleştirildi. Belediyenin 1 yıllık çalışmalarını içeren toplantıda konuşan Vali Şahin, "Batman'da pek çok alanda dev adımlar atılıyor. Bu dev adımlar kaybettiğimiz yılları kazanmak için… Bu konuda da tam bir uyum içerisindeyiz. Belediye, Valilik, Bakanlıklarımız, milletvekilimiz, il başkanlarımız, gazetecilerimiz hepimiz el birliği ile çalışıyoruz. Bu sayede de bir yılda gerçekten bazılarının 'Olamaz, rakamlarda hata vardır' diyor, nedeni bu inanamıyorlar. 182 milyon lira borç ödedik, aynı zamanda milyonlarca lira yatırım yaptığımızı akılları almıyor" dedi.

"İŞ İMKÂNLARINI ARTIRACAĞIZ"

Vali Şahin, "Şehirde artık terör bitti fakat şehrin sorunları bitmedi. En önemli sorunumuz tabi ki işsizlik. Ekmeği büyüteceğiz, İş imkânlarını artıracağız ki geleceğe umutla baka bilelim. Bu hususta her platforma çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Sanayiyi geliştirmek için başta organize sanayi bölgesi olmak üzere her platformda çalıştık. Ben geldiğimde organize sanayi bölgesinde 5 bin 800 istihdam vardı. Şuanda 7 bin istihdama ulaştık ve inşaatı devam eden sanayi tesislerin yapımı bittiğinde bu rakam 10 bin olacak. 72 parselle bin 300 dekarlık son geliştirmemizi de devreye aldığımızda 25 bin istihdamı sadece organize sanayi bölgesi kendi başına karşılayacak" diye konuştu.

"ÖZ KAYNAKLARIMIZI KULLANIYORUZ"

Konuşmasının son kısmında Vali Şahin, "Belediyenin her bir kuruşunu titizlikle harcıyoruz. Bizim hedefimiz şehrin kangrenleşmiş sorunlarını çözmek ve Batman'ın 20-30 yıl sonrasını inşa etmek. Bunun için projelerimizi tek tek devreye sokuyoruz. Başka projelerimizde var ama onlar henüz tam anlamıyla sizlere sunulacak seviyeye gelmiş değil. Bu gördüğünüz projelerin tamamının mali boyutu yaklaşık 610 milyon liradır. Bunun 57 milyon Euro o mega proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın o orta vadeli bir iştir. Onu hariç tutarsak bu yıl Batman'a öz kaynaklarımızla ve bir miktar bakanlıklarımızın desteği ile kazandıracağımız projelerin toplam maliyeti yaklaşık 300 milyon lirayı buluyor. Bunların büyük kısmını kendi öz kaynaklarımızla karşılıyoruz" şeklinde konuştu.